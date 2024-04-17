Фото ⟩ Ушакова опубликовала первые кадры с возлюбленным

Ушакова опубликовала видео, на котором они позируют с обнаженной верхней частью тела и в джинсах.

К ролику она добавила песню You & Me, что в переводе с английского означает "Ты и я".

Уже сообщалось, что пара сблизилась во время съемок шоу Amors. Ну а следить за развитием событий можно в шоу "Знаменитости. Без фильтра".

Хотя поначалу не казалось, что между ними могут сложиться серьезные отношения, со временем оба поняли, что у них много общего - и интересы, и цели.

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