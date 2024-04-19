Полицейский что-то говорил на шриланкийском языке, но я ничего не понимала. Спрашиваю у мамы: что он говорит? Мне нужно идти с полицейским. Ключ оставить матери и идти. И тут я поняла: это Азия. Если меня полицейский сейчас заберет, меня могут депортировать в том виде, в каком я сейчас стою, или меня посадят в тюрьму за то, что не в порядке документы, а в азиатских тюрьмах человек может запросто исчезнуть, особенно вдова.