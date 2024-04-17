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Видео ⟩ Украина: в тылу РФ уничтожен вертолет Ми-8 стоимостью 10 млн долларов

rus.tvnet.lv
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Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 Фото: AP/Scanpix

17 апреля Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что в Самарской области России был уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8.

"17 апреля 2024 года на аэродроме Кряж в Самарской области был уничтожен транспортный вертолет. Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава", - сказано в сообщении ГУР.

Представители ГУР отмечают, что стоимость вертолета этого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 17 апреля на оккупированном Россией полуострове Крым в районе военного аэродрома в Джанкое произошли взрывы. Об этом сообщали местные СМИ.

Местные жители говорят, что взрывы прозвучали еще до объявления воздушной тревоги.

На опубликованном в Интернете видео видно, что после взрывов в аэропорту начался крупный пожар.

На аэродроме в Джанкое дислоцируется 39-й вертолетный полк российской армии, в состав которого входят три эскадрильи вертолетов Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

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