Видео ⟩ Украина: в тылу РФ уничтожен вертолет Ми-8 стоимостью 10 млн долларов

"17 апреля 2024 года на аэродроме Кряж в Самарской области был уничтожен транспортный вертолет. Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава", - сказано в сообщении ГУР.

Представители ГУР отмечают, что стоимость вертолета этого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 17 апреля на оккупированном Россией полуострове Крым в районе военного аэродрома в Джанкое произошли взрывы. Об этом сообщали местные СМИ.

Местные жители говорят, что взрывы прозвучали еще до объявления воздушной тревоги.

На опубликованном в Интернете видео видно, что после взрывов в аэропорту начался крупный пожар.

На аэродроме в Джанкое дислоцируется 39-й вертолетный полк российской армии, в состав которого входят три эскадрильи вертолетов Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

Heavy explosions in Crimea, presumably somewhere near the Abel bel military airport.



The Russian occupation claims that drones were intercepted and that only “grass” is burning but this looks not very likely.



The Kerch bridge has been closed and smoke screen has been deployed,… pic.twitter.com/XCGvLnQdtt — (((Tendar))) (@Tendar) September 20, 2023

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