"Невозможно представить, что так много лет. Но если Господь пожелал, то вам придется жить", - говорит жительница Кулдиги Лизе Рафелед. Об этом рассказывает Dienas ziņas.
О проблемах со здоровьем можно не спрашивать, ведь последние 30 лет женщина не нуждалась во враче.
Хотя своих детей у нее не было, она очень любила детей сестры. Он живет под одной крышей со своей крестницей и ее семьей.
Самое сильное воспоминание ее долгой жизни - это время ссылки, которое она повторяет несколько раз. Она также помогала национальным партизанам.
Крестница рассказывает, что ее крестная очень трудолюбивая и душевная.
По последним данным Центрального статистического управления, на начало прошлого года в Латвии проживало 205 человек в возрасте 100 лет и старше.
Посмотреть весь сюжет можно здесь (на латышском языке)
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