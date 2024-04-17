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Жительнице Кулдиги исполняется 104 года; последний раз она ходила к врачу 30 лет назад (1)

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Жительнице Кулдиги исполняется 104 года
Жительнице Кулдиги исполняется 104 года Фото: Ekrānšāviņš

"Невозможно представить, что так много лет. Но если Господь пожелал, то вам придется жить", - говорит жительница Кулдиги Лизе Рафелед. Об этом рассказывает Dienas ziņas.

О проблемах со здоровьем можно не спрашивать, ведь последние 30 лет женщина не нуждалась во враче.

Хотя своих детей у нее не было, она очень любила детей сестры. Он живет под одной крышей со своей крестницей и ее семьей.

Самое сильное воспоминание ее долгой жизни - это время ссылки, которое она повторяет несколько раз. Она также помогала национальным партизанам.

Крестница рассказывает, что ее крестная очень трудолюбивая и душевная.

По последним данным Центрального статистического управления, на начало прошлого года в Латвии проживало 205 человек в возрасте 100 лет и старше.

Посмотреть весь сюжет можно здесь (на латышском языке)

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