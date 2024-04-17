О проблемах со здоровьем можно не спрашивать, ведь последние 30 лет женщина не нуждалась во враче.

Хотя своих детей у нее не было, она очень любила детей сестры. Он живет под одной крышей со своей крестницей и ее семьей.

Самое сильное воспоминание ее долгой жизни - это время ссылки, которое она повторяет несколько раз. Она также помогала национальным партизанам.

Крестница рассказывает, что ее крестная очень трудолюбивая и душевная.

По последним данным Центрального статистического управления, на начало прошлого года в Латвии проживало 205 человек в возрасте 100 лет и старше.

Посмотреть весь сюжет можно здесь (на латышском языке)

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