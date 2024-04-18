Пьяный водитель дважды пытался подкупить полицейских

Красная Toyota Corolla петляла по улицам Саласпилса, едва удерживаясь на своей полосе. Другим участникам дорожного движения было ясно, что водитель автомобиля конкретно пьян, однако никто из очевидцев полицию об этом не предупредил.

Водитель, не сумев справиться с управлением, "снес" один из дорожных знаков на краю проезжей части, однако этого его не встревожило. Важно было добраться до цели, в частности, водитель хотел как можно быстрее добраться до магазина за товарами первой необходимости. Мужчина подъехал к магазину ТОР и пошел за покупками.

В машине, только что пережив американские горки и сбитый дорожный знак, сидел воспитанный стаффордширский терьер. Хозяин собаки, заплатив за закуски, на обратном пути петлял по парковке, чем привлек внимание нескольких прохожих.

Люди незамедлительно отобрали у водителя ключи от машины. Собака в это время выбралась на свободу и носилась по стоянке. Параллельно за хаосом наблюдали сотрудники полицейского центра видеонаблюдения, которые проинформировали ближайший экипаж о беспорядках у магазина. Полицейских у дверей ждали помахивающих хвостом терьер и прохожий с ключами от Toyota в кармане.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!