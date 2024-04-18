В мае пройдет музыкальный вечер памяти легендарной латвийской пианистки Яутрите Путнини

5 мая В 17:00 в Большом зале Малой Гильдии состоится музыкальный вечер памяти Яутрите Путнини - "Музыка солнца". В этом году Яутрите исполнилось бы 95 лет. Специально по этому случаю на концерте будет звучать ее личный, отреставрированный рояль Bechstein.
В своих воспоминаниях артистка писала: "Звучащая музыка - моя земля обетованная. Я чувствую себя в безопасности. Защищенной. Любимой. Нужной... Я ничуть не сомневаюсь, что есть вечная жизнь. Музыка убеждает меня в этом каждый день". Этот концерт станет подтверждением ее слов, благодарностью за большой вклад в культурную жизнь Латвии и молодые таланты, которые давно "стоят на своих ногах" и радуют как латвийскую, так и зарубежную публику. В концерте примет участие целое созвездие артистов - соратников, учеников и учениц Яутрите Путнини, учеников уже этих учеников, тем самым продолжая преемственность поколений и частично исполняя самое заветное желание пианистки, чтобы каждый ребенок обучался музыке по его способностям и пониманию.
В концерте примут участие пианисты Хелена Лаукмане, Герта Хансен, Аусма Лусте-Анушевича, Юргис Андерсонс, Андрей Лаукманис, скрипачка Анита Бальчуна, виолончелист Ивар Безпрозванов, флейтистка Илона Мейя, саксофонист Вилнис Кундратс, а также сопрано Анта Янковска и тенор Гунтарс Рунгис. Наряду с профессиональными артистами выступят и юные таланты, воспитанники Айвара Цепитиса и Ритмы Петерсоне-Цепите из Валмиерской средней школы музыки и искусства Universum. Концерт проведет музыковед Эдгарс Рагинскис.
Яутрите Путниня (1929–2017) известна как харизматичная и смелая артистка, наделенная индивидуальными и яркими музыкальными интерпретационными способностями, а также творческим подходом к музыке и процессу музицирования. В своих творческих поисках Яутрите увлекалась исполнением старинной клавишной музыки, сборниками латышской фольклорной музыки и популяризацией другого малоисполняемого репертуара в Латвии. Большую часть своего времени пианистка отдавала музыке Иоганна Себастьяна Баха и Франсуа Куперена. Нельзя не отметить огромный вклад Путнини в исполнение сочинений Вольфганга Дарзиньша, Леонида Вигнера, Язепа Витолса и других латвийских композиторов.
На предстоящем концерте публику порадуют самые красивые композиции латвийской и зарубежной классической музыки, золотой фонд инструментальной и вокальной музыки, фрагменты документального фильма, созданного великим режиссером и писателем Марисом Путниньшем, сыном Яутрите Путнини. Состоится показ, в котором зрители вновь получат возможность услышать и восхититься талантом и гениальностью самой юбилярши. Прозвучат также фрагменты из автобиографической книги Яутрите Путнини "Музыка солнца".
Концерт состоится при поддержке Рижского самоуправления. Билеты на концерт можно приобрести в кассе Biļešu paradīze, пенсионерам и людям с инвалидностью скидка 40%.
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