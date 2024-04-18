В мае пройдет музыкальный вечер памяти легендарной латвийской пианистки Яутрите Путнини

В своих воспоминаниях артистка писала: "Звучащая музыка - моя земля обетованная. Я чувствую себя в безопасности. Защищенной. Любимой. Нужной... Я ничуть не сомневаюсь, что есть вечная жизнь. Музыка убеждает меня в этом каждый день". Этот концерт станет подтверждением ее слов, благодарностью за большой вклад в культурную жизнь Латвии и молодые таланты, которые давно "стоят на своих ногах" и радуют как латвийскую, так и зарубежную публику. В концерте примет участие целое созвездие артистов - соратников, учеников и учениц Яутрите Путнини, учеников уже этих учеников, тем самым продолжая преемственность поколений и частично исполняя самое заветное желание пианистки, чтобы каждый ребенок обучался музыке по его способностям и пониманию.