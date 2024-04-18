Принявшему ислам гражданину Латвии дали два года тюрьмы за восхваление терроризма

Видземский районный суд в Цесисе приговорил принявшего ислам гражданина Латвии к двум годам лишения свободы за распространение материалов, восхваляющих терроризм и призывающих к терроризму, свидетельствует публично доступное решение суда.
Обвиняемый в период с 9 января по 17 июня 2022 года через личные профили разместил в TikTok 18 видеороликов, тем самым распространяя восхваляющие терроризм и подстрекающие к терроризму материалы.
Например, мужчина опубликовал видео, которое в контексте других видеороликов можно расценивать как намек на верность джихаду, стойкость на пути джихада, а также верность "Исламскому государству".
Другое опубликованное видео снова рассматривается как желание воина-исламиста пойти в бой и стать шахидом.
Другое видео содержало открытое подстрекательство к физическому насилию, нападению и убийству тех, кто словесно оскорблял пророка.
Суд утвердил достигнутое между обвинением и обвиняемым соглашение о признании вины и приговоре. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Однако ему зачли время, проведенное под стражей - около шести месяцев.
Уголовный процесс против принявшего ислам гражданина Латвии был начат 14 августа 2023 года. Лицо попало в поле зрения Службы государственной безопасности, так как делилось на платформе TikTok видеоматериалами, в которых прославлялась идеология исламистских террористических группировок.
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