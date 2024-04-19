Историк: Для Москвы даже "история ДНР" слишком украинская

Примечательно, что в этом учебнике, изданном в первый год оккупации, авторы все еще придерживались определенной схемы истории Украины, которая была им знакома, однако акценты были расставлены совсем по-иному. Например, деятельность шестидесятников в Донецке. Авторы продолжали упоминать о таких известных шестидесятниках и диссидентах, как Василь Стус, при этом указывая, что эта деятельность была очень незначительна, ее не поддерживали широкие рабочие массы. Следуя этой логике, "незначительные" события можно было не упоминать, но имена украинских диссидентов остались на страницах учебника "ДНР".

Или другой пример - тема Голодомора 1932-1933 годов, которая является чувствительной для украинского общества. Авторы учебника, описывая эти трагические события в Донецкой области, называют их "голодом", избегая слова "Голодомор". Тем не менее, неожиданно термин "Голодомор" может появиться в тексте.

История "ДНР", начиная с 1991 года, представлена в контексте борьбы "народа Донбасса" за право на самоопределение. Авторы подчеркивают связь Донбасса с Россией, считая развал Советского Союза катастрофой.

- Как подаются в учебниках события после установления там власти сепаратистов?

- Оккупацию Россией Донецкой области в 2014 году называют исключительно "гражданской войной" в Украине, и здесь связь "народного ополчения Донбасса" с Россией, наоборот, замалчивается. Причины этой "гражданской войны", по утверждению авторов, - "донбассофобия" и враждебная идеология "киевского режима", а также нежелание людей Донбасса следовать принципам и идеям, "несовместимым с жизнью".