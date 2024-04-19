Браже утвердили на пост министра иностранных дел

За кандидатуру Браже проголосовали 66 депутатов, против были 11, девять воздержались.

Назначение Браже на этот пост ранее поддержали коалиционные "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные", а оппозиционные партии "Объединенный список" и "Латвия на первом месте" в целом положительно оценили ее кандидатуру. Национальное объединение ранее заявило, что будет голосовать против утверждения Браже.

Браже является послом по особым поручениям в Министерстве иностранных дел, она занимала различные должности на дипломатической службе, в том числе была послом Латвии в ряде стран и заместителем генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии.

Браже займет пост главы МИД вместо Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), который был вынужден уйти с должности из-за начатого Генеральной прокуратурой расследования спецрейсов во время его пребывания на посту премьер-министра.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!