Фото ⟩ Полиция задержала скинхедов: они снимали свои действия и выкладывали в интернет

20 апреля Государственная полиция в сотрудничестве со Службой государственной безопасности (VDD) задержала нескольких представителей субкультуры скинхедов, которые подозреваются в публичном восхвалении геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений, совершенных в нацистской Германии, а также в совершении действий, направленных на разжигание расовой ненависти.
В связи с этими преступлениями начаты уголовные процессы, будет принято решение о мере пресечения к задержанным.
Всего в 2024 году было начато два уголовных процесса.
Галерея: Полиция задержала нескольких представителей субкультуры скинхедов
Один уголовный процесс был начат в связи с тем, что два представителя субкультуры скинхедов нанесли мужчине телесные повреждения, а также, применив насилие, вынудили его публично прославлять Адольфа Гитлера и публично изобразить нацистское приветствие -
поднять руку под углом 45 градусов с вытянутой ладонью и сказать: "Хайль Гитлер!". Упомянутые действия они сняли на мобильный телефон, после чего разместили в интернете.
Второй уголовный процесс был начат в связи с тем, что другой представитель субкультуры скинхедов, используя платформы соцсетей, неоднократно совершал действия, направленные на разжигание расовой ненависти.
А также в связи с тем, что представитель субкультуры скинхедов, применив насилие и угрозы к представителю субкультуры панков, осуществил действия, направленные на разжигание ненависти, если это причинило значительный ущерб.
Упомянутые действия по поручению скинхеда снимала на мобильный телефон его подруга, после чего видео было размещено в соцсетях.
20 апреля несколько представителей субкультуры скинхедов были задержаны.
Скинхеды, или скины, - это субкультура.
Субкультура - это относительно постоянная система духовных и материальных ценностей в рамках культуры, которая иногда формируется как оппозиция господствующей культуре общества и которую большинство считает менее ценной или вредной.
Последователи субкультуры обычно подтверждают свою принадлежность к определенному стилю – в одежде, поведении и языке. Субкультура скинхедов делится на более детальные направления, которые различаются взглядами на те или иные темы.
НС-скинхеды исповедуют национал-социалистическую идеологию (неонацизм), и это одно из направлений субкультуры скинхедов.
Особый культ НС-скинхедов формируется вокруг личности Адольфа Гитлера и некоторых других лидеров национал-социалистического движения.
Для самоидентификации НС-скинхедам важен их внешний вид, основные признаки которого: бритая голова или очень короткая стрижка, светло-голубые джинсы, короткие черные и темно-зеленые куртки на "молнии" без воротника - бомберы, военная форма или отдельные ее элементы, нацистская символика, вышивка, значки, тяжелые высокие сапоги, в том числе военные, преимущественно черного цвета.
В настоящее время по обоим уголовным процессам проводятся уголовно-процессуальные действия и обыски, а также получены сведения о возможных других уголовных правонарушениях, совершенных представителями субкультуры скинхедов.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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