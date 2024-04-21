В Тихом океане разбились два японских военных вертолета

Вечером в субботу в Тихом океане крушение потерпели два японских военных вертолета, на которых находились восемь членов экипажа. Один человек погиб, семь - пропали без вести, сообщило в воскресенье Минобороны Японии, пишет dpa.
Один человек был спасен, но позднее был объявлен мертвым. Еще семерых членов экипажа ищут.
Министерство допускает возможность, что вертолеты, принимавшие участие в военных учениях, могли столкнуться в воздухе.
В каждом вертолете было по четыре члена экипажа.
Авария произошла к востоку от островов Идзу.
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