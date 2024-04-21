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В Тихом океане разбились два японских военных вертолета

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Вертолет SH-60K
Вертолет SH-60K Фото: Japan Maritime Self-Defense Force via AP

Вечером в субботу в Тихом океане крушение потерпели два японских военных вертолета, на которых находились восемь членов экипажа. Один человек погиб, семь - пропали без вести, сообщило в воскресенье Минобороны Японии, пишет dpa.

Один человек был спасен, но позднее был объявлен мертвым. Еще семерых членов экипажа ищут.

Министерство допускает возможность, что вертолеты, принимавшие участие в военных учениях, могли столкнуться в воздухе.

В каждом вертолете было по четыре члена экипажа.

Авария произошла к востоку от островов Идзу.

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