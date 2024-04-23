Правда ли, что готовить еду в фольге опасно для здоровья?

Таким образом, пища, запечённая в фольге, и правда может «впитать» в себя часть алюминия — это подтверждается рядом исследований, проведённых учёными из разных стран. Однако этот металл содержится во многих продуктах питания и даже в воде — при употреблении его в безопасных дозах ничего страшного с человеком произойти не может (впрочем, контролирующие органы из разных стран пока не пришли к консенсусу относительно того, какую дозу можно считать безвредной). Судя по результатам экспериментов с запеканием пищи в фольге, употребление приготовленных таким способом блюд не может привести к превышению концентрации алюминия в организме даже по самым строгим рекомендациям. Вероятно, определённую осторожность стоит соблюдать лишь тем людям, которые употребляют лекарственные препараты с высоким содержанием этого металла или же сталкиваются с его высокими концентрациями в рамках профессиональной деятельности. Также содержание алюминия в организме следует контролировать людям с болезнями почек, так как у них может быть затруднено его выведение. При этом систематические обзоры научных работ не выявили какую-либо доказанную взаимосвязь между употреблением с пищей алюминия и болезнью Альцгеймера или онкологическими заболеваниями, которыми обычно пугают противники использования фольги в кулинарии.