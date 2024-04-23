Для тех учеников, которые к 1 сентября 2025 года начнут изучать второй иностранный язык, не являющийся официальным языком ЕС или ЕЭЗ или языком, регулируемым межправительственными соглашениями, школы должны будут предоставлять эту возможность до конца основного образования. Это будет касаться и преподавания русского языка как второго иностранного.

Ученики, которые начнут обучение в 4-м классе 1 сентября 2025 года, не будут изучать второй иностранный язык в 2025/2026 учебном году.

Во время публичного обсуждения было получено необычайно много возражений от частных лиц против плана Министерства образования. В течение двух недель от частных лиц и представителей различных ассоциаций поступило более 300 обращений, большинство из которых направлено против постепенного отказа от русского языка как второго иностранного в основной школе.

Основные причины несогласия сводятся к тому, что дети не должны быть ограничены в изучении родного языка и должны сами решать, какой язык им изучать. Также подчеркивается, что отказ от русского языка по политическим причинам недопустим.

Министр образования и науки Анда Чакша отмечает, что таким образом Латвия подтверждает свою принадлежность к европейскому культурному пространству и ценностям демократического мира.

"После самой кровопролитной войны в этом веке, начатой Россией, геноцида против украинского народа, русский язык как обязательный для изучения второго иностранного языка стал неприемлем для значительной части латвийского общества. Поэтому закономерно, что путь развития государственного образования мы строим на культурном пространстве и ценностях Европы", - подчеркнула министр.

Принятые поправки не ограничивают право учащихся на сохранение и развитие своего языка, этнической и культурной самобытности, отметили в МОН. Согласно действующему регулированию, школьники смогут осваивать языковые и культурно-исторические программы образования по интересам для нацменьшинств.

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