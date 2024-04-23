Фото и видео ⟩ В Малайзии произошло столкновение двух военных вертолетов - десять погибших

В Малайзии во вторник в результате столкновения двух военных вертолетов погибли все десять человек, находившихся в них, сообщили официальные лица.
Столкновение вертолетов произошло, когда они принимали участие в учебном полете над базой морских сил в северном штате страны Перак в рамках подготовки к намеченному на май мероприятию по случаю празднования 90-летия военно-морских сил.
Two military helicopters collided with each other in midair in Lumut, Malaysia.— Fighter_4_Humanity (@Fighter_4_Human) April 23, 2024
10 Casualties #MalaysiaMadani #HelicopterCrash#Malaysia pic.twitter.com/XbOKhUuzz6
Malaysia: 10 were killed when two helicopters collided mid-air and crashed during preparations for a naval military parade. pic.twitter.com/BEltesGTU7— Clash Report (@clashreport) April 23, 2024
На опубликованном видео видно, как один вертолет зацепил задний винт второго вертолета, после чего оба вертолета упали.
В одном из вертолетов находились семь человек, в другом - три члена экипажа. Все они погибли.
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