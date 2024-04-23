Вт, 23.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото и видео ⟩ В Малайзии произошло столкновение двух военных вертолетов - десять погибших

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Место крушения вертолетов
Место крушения вертолетов Фото: AP/Scanpix

В Малайзии во вторник в результате столкновения двух военных вертолетов погибли все десять человек, находившихся в них, сообщили официальные лица.

Столкновение вертолетов произошло, когда они принимали участие в учебном полете над базой морских сил в северном штате страны Перак в рамках подготовки к намеченному на май мероприятию по случаю празднования 90-летия военно-морских сил.

На опубликованном видео видно, как один вертолет зацепил задний винт второго вертолета, после чего оба вертолета упали.

В одном из вертолетов находились семь человек, в другом - три члена экипажа. Все они погибли.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх