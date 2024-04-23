Министра финансов планируют наделить полномочиями по приобретению ценных бумаг госкомпаний с фиксированным доходом

Поправки к закону о бюджетном и финансовом управлении предусматривают разрешение министру финансов приобретать ценные бумаги с фиксированным доходом предприятий с госкапиталом, в которых государство имеет решающее влияние, с положительным эффектом для государственного бюджета в долгосрочной перспективе, на основании решения Кабинета министров и отдельного решения Сейма о согласии на конкретную сделку.

В настоящее время условия внесения средств в государственный бюджет определяются законом о бюджетном и финансовом управлении, которые не позволяют Госказне брать займы для приобретения долгосрочных ценных бумаг с фиксированным доходом. Эти правила разрешают только краткосрочные операции с использованием свободных средств.

Как пояснили в Минсообщения, предлагаемые поправки, которые позволят государству приобретать облигации, выпущенные государственными компаниями, значительно облегчат работу латвийского рынка капитала. Эти изменения позволят государству играть более активную роль в качестве инвестора не только в финансовом секторе, но и в стратегически важных компаниях.

Приобретая ценные бумаги с фиксированным доходом наравне с частными инвесторами в компаниях, находящихся под решающим влиянием государства, государство может способствовать созданию более привлекательной и конкурентной инвестиционной среды, считают в Минсообщения. Такой подход не только стабилизирует и укрепит эти компании, но и создаст благоприятную среду для развития латвийского рынка капитала, позволив государству приобретать ценные бумаги с фиксированным доходом на тех же условиях, что и другие инвесторы.

Одновременно с этими поправками Минсообщения подало в Кабинет министров информационный отчет о ходе процесса рефинансирования облигаций Air Baltic Corporation. Данный отчет имеет статус ограниченного доступа.

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