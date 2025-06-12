На трассе под Бауской грузовик насмерть сбил пешехода

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек. Среди пострадавших - один пешеход, один велосипедист и один водитель электросамоката.

12 июня вскоре после полуночи в Цодской волости Бауcкого края на трассе А7 водитель грузового автомобиля Scania сбил пешехода, который передвигался по проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте.

По данному факту полиция начала уголовный процесс, обстоятельства происшествия выясняются. За различные нарушения правил дорожного движения вчера составлено 439 протоколов об административных правонарушениях, 168 из них - за превышение скорости, а три - за агрессивное вождение.

Пять водителей были наказаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Четверо из них находились в таком сильном опьянении, что теперь в отношении них начаты уголовные процессы, предусматривающие либо конфискацию транспортного средства, либо денежный штраф в размере его стоимости.