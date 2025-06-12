Дональд Трамп: США заключили с КНР сделку по редкоземельным металлам

Президент США объявил о заключении сделки с Китаем по поставкам редкоземельных металлов. Соглашение также включает положения, касающиеся обучения китайских студентов в США.
Президент США Дональд Трамп в среду, 11 июня, объявил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем, особо подчеркнув факт заключения нового соглашения, по которому Пекин будет поставлять крупнейшей экономике мира "магниты и любые необходимые редкоземельные элементы".
Редкоземельные элементы имеют ключевое значение для различных высокотехнологичных отраслей, и Китай является их основным поставщиком в мире. Это соглашение может стать шагом к снижению напряженности в торговых отношениях между двумя экономическими державами, отмечает агентство AFP.
Что, по словам Трампа, согласовано с Китаем
Сделка стала результатом двухдневных переговоров в Лондоне, на которых экспорт редкоземельных элементов был одной из главных тем. Трамп заявил, что соглашение, которое еще должно быть окончательно одобрено и им самим, и председателем КНР Си Цзиньпином, включает и пункт, позволяющий китайским студентам продолжать обучение в колледжах США.
"Наша сделка с Китаем заключена, подлежит окончательному утверждению председателем Си и мною. Магниты и любые необходимые редкоземельные металлы будут авансом поставлены Китаем. В свою очередь, мы предоставим Китаю то, что было согласовано, включая возможность для китайских студентов учиться в наших колледжах и университетах (с чем я всегда был согласен!) Мы получаем в целом 55% тарифов, Китай получает 10%. Отношения отличные! Спасибо за внимание к этой теме!" - написал Трамп на своей платформе Truth Social.
Что стоит за переговорами между США и КНР
Двухдневные переговоры США и Китая в Лондоне завершились накануне поздно вечером. Основное внимание на них уделялось, по всей видимости, поиску путей урегулирования спора вокруг экспорта минеральных ресурсов и технологий, который пошатнул хрупкое торговое перемирие, достигнутое в Женеве в мае.
Пока неясно, достигнут ли прогресс по более фундаментальным разногласиям, таким как значительный торговый профицит Китая в торговле с США. На прошлой неделе Трамп провел телефонный разговор с Си в попытке разрядить напряженность. Замминистра торговли и международный торговый представитель КНР Ли Чэнган заявил, что стороны в принципе договорились о создании рамочной структуры для реализации консенсуса, достигнутого в Женеве.
Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином усиливался с тех пор, как в феврале Трамп инициировал торговую войну с Китаем. Две экономические державы обменялись несколькими раундами таможенных тарифов, что вызвало нестабильность на глобальных рынках. В апреле Трамп повысил импортные пошлины на китайские товары до 145 процентов.
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