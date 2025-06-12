Дональд Трамп: США заключили с КНР сделку по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 июня, объявил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем, особо подчеркнув факт заключения нового соглашения, по которому Пекин будет поставлять крупнейшей экономике мира "магниты и любые необходимые редкоземельные элементы".

Редкоземельные элементы имеют ключевое значение для различных высокотехнологичных отраслей, и Китай является их основным поставщиком в мире. Это соглашение может стать шагом к снижению напряженности в торговых отношениях между двумя экономическими державами, отмечает агентство AFP.

Что, по словам Трампа, согласовано с Китаем

Сделка стала результатом двухдневных переговоров в Лондоне, на которых экспорт редкоземельных элементов был одной из главных тем. Трамп заявил, что соглашение, которое еще должно быть окончательно одобрено и им самим, и председателем КНР Си Цзиньпином, включает и пункт, позволяющий китайским студентам продолжать обучение в колледжах США.