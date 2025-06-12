ВИДЕО Ринкевич комментирует отставку министра и главы ЦИК

В интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 глава государства подчеркнул: взять на себя ответственность - это одно, однако гораздо больше его сейчас беспокоит, что произойдет в будущем году. Этот вопрос также обсуждался на заседании Совета национальной безопасности, которое прошло в среду.

Президент пояснил, что теперь предстоит найти новых ответственных лиц - как министра, так и руководителя ЦИК. Также необходимо тщательно разобраться и проанализировать, что именно пошло не так на этих выборах и что необходимо исправить к следующим.

Ринкевич подчеркнул, что по итогам прошедших выборов нет никаких оснований скрывать информацию о стоимости избирательной системы, о ее разработчиках и допущенных ошибках. "Здесь нечего скрывать от общества, ведь, скрывая подобную информацию, мы лишь усиливаем недоверие, неизвестность и порождаем различные домыслы", - заявил президент.

Как уже сообщалось ранее, на следующее утро после муниципальных выборов Ринкевич заявил, что ЦИК и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) провалили организацию голосования.

Спустя несколько дней, взяв на себя ответственность за случившееся, министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") и председатель ЦИК Кристине Саулите объявили о своей отставке. Директор VDAA Йорен Лиопа был отстранен от должности по решению уже ушедшего министра, однако о полном уходе со своего поста он пока не заявлял.

В среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент отметил, что ни от органов госбезопасности, ни от других компетентных структур у него нет информации, которая ставила бы под сомнение результаты выборов или их законность.