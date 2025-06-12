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Чт, 12.06.2025
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Маск против Трампа: Госсектор в США должен стать умнее, а не просто меньше

Маск и Трамп.

Для Илона Маска итогом четырех месяцев во главе Департамента эффективности правительства (DOGE) предсказуемо стал публичный и мелочный конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Согласно оценкам, в течение года благодаря усилиям DOGE федеральные расходы уменьшатся на $160 млрд. Реальная экономия, скорее всего, намного меньше, но даже если поверить в эту цифру, она крайне далека от $2 трлн - именно на эту сумму Маск обещал сократить федеральный бюджет, равный почти $7 трлн.

Почти вся эта экономия была достигнута DOGE за счет тупого сжатия: массовые увольнения и компенсации за уход по собственному желанию, активная отмена госконтрактов, тотальное замораживание расходов. Критики называют DOGE "театром эффективности", а не серьезной попыткой повысить качество работы госсектора. Есть опасения, что достигнутая экономия будет сведена на нет из-за непредвиденных последствий, включая снижение производительности, усиление текучки кадров, недополучение налогов.

Ясно одно: DOGE не решит структурные проблемы США, в числе которых безудержный рост затрат на социальную помощь, разваливающаяся инфраструктура, школы низкого качества, эрозия среднего класса, вялый рост производительности. Для решения этих проблем нужны федеральные власти, которые будут не просто меньше, но еще и умней: будут предприимчивыми, проворными, ответственными.

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