Маск против Трампа: Госсектор в США должен стать умнее, а не просто меньше

Для Илона Маска итогом четырех месяцев во главе Департамента эффективности правительства (DOGE) предсказуемо стал публичный и мелочный конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Согласно оценкам, в течение года благодаря усилиям DOGE федеральные расходы уменьшатся на $160 млрд. Реальная экономия, скорее всего, намного меньше, но даже если поверить в эту цифру, она крайне далека от $2 трлн - именно на эту сумму Маск обещал сократить федеральный бюджет, равный почти $7 трлн.
Почти вся эта экономия была достигнута DOGE за счет тупого сжатия: массовые увольнения и компенсации за уход по собственному желанию, активная отмена госконтрактов, тотальное замораживание расходов. Критики называют DOGE "театром эффективности", а не серьезной попыткой повысить качество работы госсектора. Есть опасения, что достигнутая экономия будет сведена на нет из-за непредвиденных последствий, включая снижение производительности, усиление текучки кадров, недополучение налогов.