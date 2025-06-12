Маск против Трампа: Госсектор в США должен стать умнее, а не просто меньше

Для Илона Маска итогом четырех месяцев во главе Департамента эффективности правительства (DOGE) предсказуемо стал публичный и мелочный конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Согласно оценкам, в течение года благодаря усилиям DOGE федеральные расходы уменьшатся на $160 млрд. Реальная экономия, скорее всего, намного меньше, но даже если поверить в эту цифру, она крайне далека от $2 трлн - именно на эту сумму Маск обещал сократить федеральный бюджет, равный почти $7 трлн.