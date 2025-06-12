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Российские дроны ударили по домам и детскому саду в Харькове

Последствия российского удара в Харькове

12 июня в результате ночной и утренней атак российских беспилотников на Харьков - второй по величине город Украины - пострадали 11 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Четверо из пострадавших - дети. У двухлетнего ребенка травма головы, а у двух девочек в возрасте 12 и 16 лет зафиксирована острая стрессовая реакция.

Беспилотники попали в два многоквартирных дома, фитнес-клуб и на территорию детского сада.

Галерея: Налет российских дронов на Харьков

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