Суть большинства обвинений против Вайнштейна состоит в том, что он принуждал к сексу молодых женщин, которые добивались его протекции и помощи в карьере в мире кино.

Защита Вайнштейна настаивает, что его предполагаемые жертвы шли на секс с ним по обоюдному согласию, а оболгали его потому, что их карьера, несмотря на это, не сложилась так, как они надеялись.

Комментируя последний суд, представительница Вайнштейна Джуда Энгельмайер сказала, что он был честным до момента, когда присяжные удалились на совещание.

«Не один присяжный жаловался, что другие присяжные имели заранее сложившееся мнение и считали свое представление о жизни Харви доказательством его вины», — сказала Энгельмайер.