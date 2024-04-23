Эстонская весна 2024. На севере валит снег, на юге зеленеет трава

Толстый слой снега наблюдается в 16 километрах к северу от Вильянди. Среди волостей Вильяндимаа под снегом оказалась Пыхья-Сакала. В 10 часов утра в Вильянди также начался сильный снегопад.

Если в ночь на понедельник снег шел в основном в Юго-Восточной Эстонии и распространился также на Вильяндимаа и окрестности Чудского озера, то к утру вторника снег выпал уже в Северной и Центральной Эстонии.