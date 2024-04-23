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Эстонская весна 2024. На севере валит снег, на юге зеленеет трава

Марко Суурмяги
, заместитель главного редактора Sakala
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Пока в Вильянди зеленеет трава, Таллинне покрыло толстым слоем снега.
Пока в Вильянди зеленеет трава, Таллинне покрыло толстым слоем снега. Фото: Marko Saarm/Madis Veltman

Если Таллинн погребен под толстым слоем снега, то в эстонском городе Вильянди с понедельника, 22 апреля, кое-где еще остались участки, покрытые снегом, но в целом трава зеленеет. Снежная граница проходит в районе Мудисте, пишет портал Rus.Postimees.

Толстый слой снега наблюдается в 16 километрах к северу от Вильянди. Среди волостей Вильяндимаа под снегом оказалась Пыхья-Сакала. В 10 часов утра в Вильянди также начался сильный снегопад.

Если в ночь на понедельник снег шел в основном в Юго-Восточной Эстонии и распространился также на Вильяндимаа и окрестности Чудского озера, то к утру вторника снег выпал уже в Северной и Центральной Эстонии.

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