Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил агентству Reuters, что проблему с повреждением подводной инфраструктуры мог бы помочь решить "определенный сбор" с судов, которые перемещаются в Балтийском море, пишет Rus.Postimees.
Эстония предлагает взимать плату за проход судов в Балтийском море
Как рассказал министр, для защиты подводной инфраструктуры союзников в Балтийском море, помимо патрулирования акватории кораблями НАТО, рассматриваются и другие меры, включая установку сенсоров для обнаружения якорей, волочащихся по морскому дну, и строительство защитных оболочек или стен вокруг кабелей.
"Однако это потребует значительных затрат, и, независимо от того, будут ли платить за это государства или операторы кабелей, в конечном итоге расходы могут лечь на плечи потребителей через повышение налогов или тарифов на коммунальные услуги", - сказал Певкур.
Еще одним вариантом является введение налога для судов, проходящих через Балтийское море, которое граничит с восемью странами НАТО и Россией.
"Скажем так, когда вы прибываете в аэропорт, вы платите посадочный сбор, плату за пользование аэропортом, и она включена в стоимость билета. Так что, возможно, в какой-то момент мы увидим, что при прохождении через Датские проливы компании будут обязаны платить определенный сбор, поскольку это, по сути, страховой взнос за предотвращение ущерба для кабелей", - сказал министр.
В настоящее время обсуждаются несколько вариантов решения, и союзникам предстоит найти общее решение, отмечает Reuters.
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