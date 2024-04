Анимационный фильм из Латвии впервые включен в конкурс Каннского кинофестиваля

Фильм Straume финансово поддерживает Национальный центр кино, Государственный фонд культурного капитала, Eurimages, Национальный киноцентр Франции, Arte и Canal+, а также региональные фонды и программы поддержки Франции и Бельгии. Продюсерами фильма выступили Dream Well Studio (Латвия), Sacrebleu Productions (Франция) и Take Five (Бельгия). Премьера фильма состоится в Латвии осенью.