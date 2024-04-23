Анимационный фильм из Латвии впервые включен в конкурс Каннского кинофестиваля

Центральный герой анимационного фильма Straume - очень самостоятельный и независимый Кот, который привык все в жизни делать сам и других животных, честно говоря, он не очень любит. Коту, который очень боится воды, приходится покинуть свой дом из-за масштабного наводнения и все-таки найти общий язык с другими животными, обретя убежище в маленькой лодке. На борту ему придется уживаться вместе с лидером Птицей, пацифисткой Капибарой, доверчивым Псом и собирателем сокровищ Лемуром, чтобы выжить в затопленном мире, который с каждым мгновением кажется все более угрожающим. Кот встанет перед выбором - быть независимым или сотрудничать.