Анимационный фильм из Латвии впервые включен в конкурс Каннского кинофестиваля

Новый анимационный фильм режиссера Гинтса Зилбалодиса Straume был выбран в конкурсную программу "Особый взгляд" (Un Certain Regard) 77-го Каннского кинофестиваля, став первым латвийским полнометражным анимационным фильмом, включенным в конкурс Каннского фестиваля.
"Особый взгляд" - официальный "второй" конкурс Каннского кинофестиваля, в котором ежегодно демонстрируется около 20 фильмов со всего мира с необычным, оригинальным художественным видением.
В этом году жюри конкурса "Особый взгляд" возглавит известный канадский режиссер Ксавье Долан (Xavier Dolan), который также будет оценивать анимационный фильм.
Латвийский фильм пока участвовал в конкурсе "Особый взгляд" лишь однажды - это был художественный фильм Лайлы Пакалнини Kurpe (1998).
Центральный герой анимационного фильма Straume - очень самостоятельный и независимый Кот, который привык все в жизни делать сам и других животных, честно говоря, он не очень любит. Коту, который очень боится воды, приходится покинуть свой дом из-за масштабного наводнения и все-таки найти общий язык с другими животными, обретя убежище в маленькой лодке. На борту ему придется уживаться вместе с лидером Птицей, пацифисткой Капибарой, доверчивым Псом и собирателем сокровищ Лемуром, чтобы выжить в затопленном мире, который с каждым мгновением кажется все более угрожающим. Кот встанет перед выбором - быть независимым или сотрудничать.
Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума подчеркивает: "Мы можем по-настоящему гордиться успехом латвийского кино, потому что включение фильма, особенно анимационного, в официальную программу самого важного фестиваля в мире - это огромное событие для кинематографов Латвии и стран Балтии.
За место в официальном показе Каннского фестиваля борются тысячи фильмов со всего мира, а анимационные фильмы всегда являются особым случаем и особым исключением в официальном отборе Канн, ведь основным направлением этого фестиваля являются художественные фильмы.
Напомню, что много лет назад в официальной программе Каннского фестиваля состоялась премьера голливудского мультфильма "Шрек" (2001), ставшего сегодня чрезвычайно популярной классикой. Тот факт, что анимационный проект маленькой страны был признан особенным в требовательном процессе отбора Каннского фестиваля, свидетельствует о конкурентоспособности и профессионализме мирового уровня нового поколения латвийских создателей анимации".
В основной творческий коллектив фильма Straume вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Гинтс Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Ронс Диан и Грегори Залькман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Силли-Пелисье, авторы музыки Гинтс Зилбалодис и Рихардс Залюпе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневскис и Мартиньш Упитис.
Фильм Straume финансово поддерживает Национальный центр кино, Государственный фонд культурного капитала, Eurimages, Национальный киноцентр Франции, Arte и Canal+, а также региональные фонды и программы поддержки Франции и Бельгии. Продюсерами фильма выступили Dream Well Studio (Латвия), Sacrebleu Productions (Франция) и Take Five (Бельгия). Премьера фильма состоится в Латвии осенью.
77-й Каннский кинофестиваль в этом году пройдет с 14 по 25 мая.
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