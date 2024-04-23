Британия выделяет на помощь Украине полмиллиарда фунтов и передает крупнейший пакет военной помощи

Как писали на минувшей неделе Politico и Washington Post, Пентагон заранее подготовил большую партию возобновленной военной помощи Украине, так что после окончательного утверждения бюджета на доставку боеприпасов украинской армии уйдет «меньше недели».

Чего не хватает Украине

В отсутствие американских средств на финансирование Украины и её вооруженных сил ей пытаются помочь другие союзники, прежде всего европейские, но их ресурсов не хватает.

«Чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европе придется удвоить нынешний уровень и темпы поставки вооружений», — пишут аналитики Kiel Institute.

К тому же продукцию американских оборонных концернов заместить сложно, особенно если она привязана к уже поставленному Киеву оружию.

Для Украины сейчас важно продолжение поставок американских БМП Bradley, 155-мм и 105-мм гаубиц, бронетранспортёров Stryker и М113, бронемашин и внедорожников всех типов, а также радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

Нужны кассетные боеприпасы, которые не производят в странах Европы, но делают в США, которые конвенцию о запрете кассетных боеприпасов не подписали. ВСУ уже получали кассетные боеприпасы М864 для 155-мм артиллерии.

Требуются ракеты наземного и воздушного базирования, которые производит американская корпорация Raytheon — это ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-7, ракеты морского базирования RIM-7. Компания Lockheed Martin производит высокоточные реактивные снаряды M30 и тактические ракеты ATACMS.

Украине нужны также снаряды всех калибров. По этой части США не монополист, но на данный момент запасы снарядов и способность быстро нарастить их производство в Штатах выше, чем у их европейских союзников.