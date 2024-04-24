ФОТО И ВИДЕО ⟩ Музыканты и зрители поддержали молодых людей, попавших в затруднительное положение

В минувшие выходные в культурном центре квартала улицы Таллинас "Tu jau zini Kur" состоялся благотворительный концерт в поддержку молодых людей, находящихся в затруднительной ситуации и обратившимся OPEN Radošais Centrs. Во время концерта, отсканировав QR-код, можно было сделать пожертвование на благое дело.
На концерте выступили лучшие латвийские музыканты Ансис, Горан Гора, Very Cool People, Катрина Диманта, Карлис Казакс и DJ Deivv. Вел мероприятие ведущий радиостанции Радио SWH Каспарс Брейдак.
Учитывая тот факт, что в OPEN Radošais Centrs очень много молодых людей, нуждающихся в финансовой поддержке, пожертвования для них просто необходимы. Молодым людям необходимы продукты питания, чистая одежда, необходимые для полноценной жизни вещи, деньги на посещение врача и другая помощь.
Главной целью учеников 12-го класса Рижского французского лицея Криша Лиепиньша и Ральфа Велмера был сбор пожертвований как во время мероприятия, так и привлечение долгосрочных благотворителей. А также продвигать OPEN Radošais Centrs в обществе, чтобы каждый молодой человек, нуждающийся в помощи, знал о существовании таких центров и был проинформирован о том, куда обратиться.
Во время мероприятия было пожертвовано 2075 евро, но на следующий день после мероприятия пожертвования превысили порог в 2700 евро.
Криш Лиепиньш после концерта отметил: "Мы получили огромную радость и удовлетворение от отклика всех задействованных артистов, которые с большим удовольствием приняли участие в нашем проекте, потому что без них это было бы невозможно. Спасибо также всем зрителям, которые пришли на концерт в воскресенье вечером ради благородного дела".
Основатель OPEN Radošais Centrs Эдийс Клайшис остался в восторге от концерта и проделанной совместной работы: "Я очень рад, что Кришу и Ральфу пришла в голову идея организовать благотворительный концерт в нашу поддержку. Было очень приятно увидеть на мероприятии такое количество людей. Большое спасибо также всем благотворителям.
Есть и другой побочный эффект, который мы получаем благодаря таким мероприятиям - мы широко рассказываем о молодых людях, попавших в беду, и после мероприятия многие люди звонят мне и предлагают помощь с трудоустройством, образованием и другими практическими вещами.
Я говорю большое спасибо ребятам и всем, кто причастен".
Мероприятие организовали ученики 12-го класса Рижского французского лицея Криш Лиепиньш и Ральф Велмерс в рамках школьного проекта в сотрудничестве с главным учредителем OPEN Radošais Centrs Эдийем Клайшисом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!