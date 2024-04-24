ФОТО И ВИДЕО ⟩ Музыканты и зрители поддержали молодых людей, попавших в затруднительное положение

На концерте выступили лучшие латвийские музыканты Ансис, Горан Гора, Very Cool People, Катрина Диманта, Карлис Казакс и DJ Deivv. Вел мероприятие ведущий радиостанции Радио SWH Каспарс Брейдак.

Учитывая тот факт, что в OPEN Radošais Centrs очень много молодых людей, нуждающихся в финансовой поддержке, пожертвования для них просто необходимы. Молодым людям необходимы продукты питания, чистая одежда, необходимые для полноценной жизни вещи, деньги на посещение врача и другая помощь.



Главной целью учеников 12-го класса Рижского французского лицея Криша Лиепиньша и Ральфа Велмера был сбор пожертвований как во время мероприятия, так и привлечение долгосрочных благотворителей. А также продвигать OPEN Radošais Centrs в обществе, чтобы каждый молодой человек, нуждающийся в помощи, знал о существовании таких центров и был проинформирован о том, куда обратиться.

Во время мероприятия было пожертвовано 2075 евро, но на следующий день после мероприятия пожертвования превысили порог в 2700 евро.