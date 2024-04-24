Премьер рассказала, для чего вооружается Латвия

В Латвии говорят о сдерживании и обороне как об одном из эффективных средств обеспечения мира и безопасности в нашем регионе, но часто приходится объяснять обществу, почему страна вооружается и почему тратит на это так много денег, сказала премьер-министр.

"Но мы вооружаемся не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы достичь мира и в нашей стране этот мир продлился бы долго, а вооружение является гарантией этого мира", - подчеркнула Силиня.

Латвия вместе со своими союзниками показала, что готова защищать каждый сантиметр своей земли и территории НАТО. "В повседневной жизни мы гораздо меньше думаем о том, что в ходе сражений наши солдаты будут зависеть и от таких вещей, как цепочки поставок и логистики, которые, в свою очередь, зависят от производственных мощностей и наличия сырья", - добавила премьер-министр.

Силиня подчеркнула, что эффективность оборонной промышленности в сдерживании потенциального противника не менее важна, чем способность обеспечить необходимую интенсивность боевых действий.

В 2023 году Латвия инвестировала в проекты оборонной промышленности 4,3 миллиона евро, в этом году - 4,9 миллиона евро, а в 2025 году - 6,85 миллиона евро. Министр обороны Андрис Спрудс призывает правительство выделять на эти цели еще больше средств.

Премьер-министр заявила, что услышала мнение предпринимателей по вопросу сокращения бюрократических процедур и модернизации правовой базы. Министерство обороны, работая вместе с деловыми кругами, должно снять эти вопросы с повестки дня.

Силиня также подчеркнула важность использования искусственного интеллекта в национальной обороне.

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