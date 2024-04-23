Представители оборонной промышленности критикуют власти за недостаток заказов и маленькое финансирование

Тесты на внедрение новых продуктов и остальные этапы должны быть системными, подчеркнул Бинде. Например, для получения сертификации на новое транспортное средство необходимо проехать на нем конкретное расстояние по дорогам общего назначения, что можно сделать только по разрешению Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Но дирекция такого разрешения не выдает, так как транспортное средство не имеет соответствующей сертификации, сказал Бинде, подчеркнув, что необходимо активное вмешательство законодателя и исполнительной власти в законодательство для снятия бюрократических препятствий.

Другой предприниматель на заседании отметил, что доступная в виде гранта сумма сейчас может обеспечить зарплату десяти инженерам, в то время как на практике нужно трудоустроить от 500 до 1000 человек.

При этом предприниматели указали и на положительные результаты деятельности государства дела в сфере оборонной промышленности.

Депутат Кулбергс в начале заседания отметил, что Украине Латвия оказала поддержку на сумму более миллиарда евро, однако то, что многие поставленные товары мы покупаем за рубежом, не является хорошим решением. Политик "Объединенного списка" обратил внимание, что США поступают иначе, поскольку выделенные ими на поддержку Украины деньги вливаются в индустрию США.

Глава подкомиссии подчеркнул, что важно, чтобы в "час Х" в Латвии на месте были доступны необходимые боеприпасы и дроны, но если Минобороны не предложит договоры в необходимом объеме, то предприниматели уйдут с латвийского рынка, что может привести к опасным последствиям в условиях войны, рассуждал оппозиционный политик.

Оппозиционный парламентарий Янис Домбрава (Нацобъединение) подчеркнул, что Латвия должна наконец продемонстрировать какой-то дрон в связи с инициированной нами коалицией дронов. Депутат Инара Мурниеце (Нацобъединение) отметила, что на следующее заседание следует пригласить нового госсекретаря Минобороны или министра Андриса Спрудса, чтобы получить больше ясности о том, что будет сделано.

В конце заседания Кулбергс отметил, что депутаты ждут от Минобороны руководство по поиску решений в отношении деятельности оборонной промышленности.

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