Источник отметил, что атака беспилотников-камикадзе частично разрушила кислородную установку ​​металлургического завода, что может оказать долгосрочное влияние на его работу.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об атаке беспилотника "в промышленной зоне города".

Русская служба BBC отмечает, что украинские дроны атаковали комбинат в феврале этого года. Тогда источник в ВСУ заявил, что предприятие является законной целью, поскольку оно работает на военно-промышленный комплекс.

Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших предприятий черной металлургии в России. Компания работает в российском оборонно-промышленном комплексе и выполняет значительное количество государственных заказов.

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