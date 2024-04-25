Чтобы решить вопросы, связанные с перенятием строительного объекта А2, в том числе о расчетах, Клиническая университетская больница Паула Страдиня (PSKUS) ожидает, что предприятие Velve вернет больнице строительную документацию, недостача и противоправный вывоз которой зафиксированы как в акте, составленном судебным исполнителем, так и в присутствии Госполиции и которую до сих пор Velve не вернуло заказчику, сообщила TVNET консультант Совета PSKUS Гундега Варпа.
Больница Страдиня ожидает от Velve разъяснений по долгам субподрядчикам и возврату строительной документации (1)
Важным аспектом решения технических вопросов при очной встрече являются и долгое время не улаженные отношения Velve с субподрядчиками, о которых уже 20 коммерсантов проинформировали больницу.
Больница Страдиня считает, что единственной темой возможных переговоров с Velve является возврат проектной документации на строительный объект - при перенятии строительного объекта нового корпуса больницы Страдиня 21 февраля 2024 года зафиксирована недостача проектной документации, а 22 февраля была обнаружена открытая попытка повторной кражи документов, зафиксировав соответствующий факт присяжными судебными приставами и в присутствии Госполиции. Помимо указанных документов противоправно задерживается передача работ, выполненных самим Velve до прекращения договора, и оценка объема соответствующих работ.
Важным аспектом, на который больница Страдиня должна получить конкретные ответы от Velve, являются ее неупорядоченные отношения с субподрядчиками, которых сама строительная компания привлекла к строительному объекту. Несмотря на то, что именно Velve отвечает за выполнение обязательств перед субподрядчиками, до 24 апреля 2024 года уже двадцать субподрядчиков, привлеченных к строительному объекту, обратились в больницу Страдиня, сообщив, что за выполненные ими строительные работы или поставленные материалы Velve с мая 2023 года не вело расчетов на сумму более 1,5 млн евро. При этом больница Страдиня констатировала, что за значительную долю таких работ и материалов Velve полностью рассчиталась, а дальнейшая оплата субподрядчикам не производилась. Точный размер больница установить не может, поскольку ей неизвестны договоры между Velve и субподрядчиками, отметила Варпа.
Как сообщалось, 13 февраля больница Страдиньша расторгла договор с Velve после того, как застройщик признал свою неспособность выполнить договорные обязательства. 21 февраля, после трехчасовых переговоров, больница приняла недостроенный корпус от строительной компании.
Договор между больницей и Velve был подписан 27 августа 2020 года и предусматривал 30-месячный срок завершения работ - новый больничный корпус должен был быть закончен весной 2023 года. В течение срока действия договора по предложению Velve его условия менялись в общей сложности пять раз, а сроки трижды продлевались, что привело к увеличению цены договора на 16 млн евро. В результате за эти годы было построено менее 60% от запланированного объема строительства, часть которого так и не была передана заказчику, в результате 26 млн евро из средств ЕС остались неиспользованными.
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