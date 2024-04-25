Важным аспектом, на который больница Страдиня должна получить конкретные ответы от Velve, являются ее неупорядоченные отношения с субподрядчиками, которых сама строительная компания привлекла к строительному объекту. Несмотря на то, что именно Velve отвечает за выполнение обязательств перед субподрядчиками, до 24 апреля 2024 года уже двадцать субподрядчиков, привлеченных к строительному объекту, обратились в больницу Страдиня, сообщив, что за выполненные ими строительные работы или поставленные материалы Velve с мая 2023 года не вело расчетов на сумму более 1,5 млн евро. При этом больница Страдиня констатировала, что за значительную долю таких работ и материалов Velve полностью рассчиталась, а дальнейшая оплата субподрядчикам не производилась. Точный размер больница установить не может, поскольку ей неизвестны договоры между Velve и субподрядчиками, отметила Варпа.