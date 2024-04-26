Russian Ka-32 multipurpose helicopter was destroyed at Ostafyevo International Airfield, Moscow - Ukrainian media outlet NV, citing sources in the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine. Reportedly, it belonged to Russian defense ministry.



The source… pic.twitter.com/3JS44ViG3c — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 26, 2024

"В ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме Минобороны России "Остафьево" в Москве был уничтожен многофункциональный вертолет противника Ка-32", - говорится в сообщении.

Аэропорт находится рядом с Новой Москвой к северу от Подольска.

По информации ГУР, его используют "Газпромавиа" и Минобороны РФ.

"Уничтоженная авиационная техника использовалась государством-агрессором в интересах Московского авиационного центра, в том числе для обеспечения операций российской оккупационной армии", - говорится в заявлении украинской военной разведки для СМИ.

ГУР опубликовало и видеоподтверждение уничтожения вертолета.

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