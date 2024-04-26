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Видео Украинская разведка: На аэродроме в Москве уничтожен военный вертолет (1)

rus.tvnet.lv
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Военный вертолет
Военный вертолет Фото: Pixabay

Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины в пятницу, 26 апреля, сообщило, что на аэродроме в Москве уничтожен военный вертолет Ка-32, пишет ВВС.

"В ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме Минобороны России "Остафьево" в Москве был уничтожен многофункциональный вертолет противника Ка-32", - говорится в сообщении.

Аэропорт находится рядом с Новой Москвой к северу от Подольска.

По информации ГУР, его используют "Газпромавиа" и Минобороны РФ.

"Уничтоженная авиационная техника использовалась государством-агрессором в интересах Московского авиационного центра, в том числе для обеспечения операций российской оккупационной армии", - говорится в заявлении украинской военной разведки для СМИ.

ГУР опубликовало и видеоподтверждение уничтожения вертолета.

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