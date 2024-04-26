"Разрушили все". Как российская оккупация навсегда изменила Чернобыльскую зону

Вид из российского штурмовика на Припять (фото из российских «Телеграм»-каналов, март 2022 года) Фото: Telegram

Как рассказывает Владимир Вербицкий, российские военные также заходили в Припять, но долго там не задержались.

Уже после деоккупации Припять проверяли украинские саперы, но часть города так и остается опасной с точки зрения мин.

В Чернобыльской зоне и раньше было правило, гласящее, что лучше не сходить с асфальта. Но сейчас кроме опасности радиации добавилась угроза мин и растяжек.

Радиация

У бывшего припятчанина и работника ЧАЭС Владимира Вербицкого особое отношение к радиации - по его словам, он из «поколения радиофобов» Фото: BBC

«Россиянам Припять или заброшенные села были не интересны. Это для нас память. А большинство российских солдат имели очень слабое представление о том, что здесь когда-то произошло», — рассказывает Владимир Вербицкий.

«Работники станции, которые оставались здесь во время оккупации, объясняли им, что здесь опасно рыть окопы. Но они все равно копали», — добавляет он.

Известная история о россиянах в Чернобыльской АЭС связана с их окопами в Рыжем лесу — одной из самых грязных локаций во всей Зоне, на месте так называемого «западного радиационного следа».

Владимир Вербицкий подтверждает, что российские военные действительно обустраивали свои позиции именно на месте бывшего леса, который стал рыжим и высох от радиации в 1986 году.