Скончался бывший политик Альфред Чепанис

Альфред Чепанис родился в 1943 году. Он занимал высокие должности еще в советские годы, однако голосовал за восстановление независимости Латвии. Позднее он был депутатом 5-го и 6-го Сейма, а также занимал должность председателя Сейма.

После окончания работы в Сейме Чепанис руководил консультационной фирмой по сотрудничеству со странами СНГ, работал в банковском секторе, был членом совета и заместителем руководителя совета Trasta komercbanka.

Чепанис получил орден Трех звезд III степени и Памятный знак участника баррикад 1991 года, а также орден Святого Олафа II степени.

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