Фото В Риге прошло шествие в поддержку Палестины

В субботу, 27 апреля, около 100 человек прошли шествием в поддержку Палестины, сообщает агентство LETA. Среди участников шествия абсолютное большинство - молодые люди.
Шествие в продлилось с 12:00 до 14:00 и прошло по маршруту площадь Независимости - улица Кр. Валдемара - улица Спорта - улица Спорта, 11.
Галерея: Шествие в поддержку Палестины
Участники марша несли палестинские флаги разных размеров. Также у некоторых протестующих были плакаты с надписями: "Каждый час в Газе убивают двух матерей", "75 лет оккупации", "26 из 36 больниц в Газе разрушены", "Геноцид - это не самооборона".
Во главе шествия пронесли тканевый плакат "Нет геноциду в секторе Газа". Участники скандировали лозунги: "Свободная, свободная Палестина!", "Перемирие, перемирие!".
Цель шествия - "продемонстрировать солидарность с мирным населением Палестины и потребовать от правительства Латвии возобновить финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев". В заявке на шествие было указано, что в мероприятии могут принять участие около 200 человек.
Представители самоуправления отмечают, что по закону организаторам не обязательно получать разрешение от местного самоуправления, в то же время самоуправление может принять решение о запрете шествия, если будет установлено, что его проведение угрожает правам других людей, демократическому государственному строю, общественной безопасности, благополучию или морали, а также способствует деятельности, запрещенной законом.
На данный момент муниципалитет не располагает какой-либо информацией, которая требовала бы принятия ограничительных мер.
Организаторы шествия сообщили агентству LETA, что осуждают и требуют от правительства Латвии осудить "невыполнение Израилем резолюции Совета Безопасности ООН, которая требовала немедленного прекращения огня и срочного увеличения объемов гуманитарной помощи в секторе Газа".
Организаторы также требуют от правительства немедленно восстановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и назвать причины приостановки финансирования.
Ряд стран приостановили финансирование этого агентства после того, как Израиль заявил, что часть средств также пошла террористической организации ХАМАС.
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