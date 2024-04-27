Фото В Риге прошло шествие в поддержку Палестины

Шествие в продлилось с 12:00 до 14:00 и прошло по маршруту площадь Независимости - улица Кр. Валдемара - улица Спорта - улица Спорта, 11.

Галерея: Шествие в поддержку Палестины

Участники марша несли палестинские флаги разных размеров. Также у некоторых протестующих были плакаты с надписями: "Каждый час в Газе убивают двух матерей", "75 лет оккупации", "26 из 36 больниц в Газе разрушены", "Геноцид - это не самооборона".

Во главе шествия пронесли тканевый плакат "Нет геноциду в секторе Газа". Участники скандировали лозунги: "Свободная, свободная Палестина!", "Перемирие, перемирие!".

Цель шествия - "продемонстрировать солидарность с мирным населением Палестины и потребовать от правительства Латвии возобновить финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев". В заявке на шествие было указано, что в мероприятии могут принять участие около 200 человек.