"Реальный американец, реально из Техаса". История Рассела Бентли, которого убили в Донецке

«Тогда я тоже коммунист»

В середине 1990-х Рассел съездил на Кубу — это путешествие его заметно радикализовало. Один из вечеров он провел с женщиной, служившей капитаном в кубинской армии. За ужином Бентли сказал ей, что всегда считал себя социалистом.

«Ну, а я коммунистка», — ответила она. Бентли спросил, в чем разница. «Коммунист — это человек, который реально готов бороться за социализм», — ответила она. Рассел задумался и сказал: «Тогда я тоже коммунист. Я хочу бороться за социализм».

Тем временем нелегальный бизнес по торговле наркотиками, которым занимался Бентли, развивался. В итоге он попал в поле зрения американского Управления по борьбе c наркотиками. В феврале 1996 года его арестовали в собственном доме. Суд приговорил его к 5 годам 3 месяцам тюрьмы по статьям о торговле наркотиками и отмывании денег. Свою вину Бентли признал.

В 1999 году, всего за несколько месяцев до освобождения, Бентли провалил тест на наркотики и в итоге сбежал из тюрьмы, в которой тогда находился. Следующие несколько лет он провел в бегах. Его друзья вспоминали, что в те годы он всегда носил с собой пистолет и выдавал себя за других людей. При этом даже статус беглеца не помешал ему продолжать заниматься активизмом в поддержку легализации марихуаны.