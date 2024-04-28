"Реальный американец, реально из Техаса". История Рассела Бентли, которого убили в Донецке

Волонтер из США Рассел Бентли последние 10 лет прожил в самопровозглашенной ДНР. Неделю назад стало известно, что он убит в Донецке российскими военными. Русская служба Би-би-си собрала все, что известно об этой истории.
«Рассела я знал с 2014 года, хороший и добрый мужик, — рассказывает Би-би-си один из российских добровольцев, принимавший участие в конфликте на востоке Украины с самого его начала. — Он выехал на обстрел, снял что-то. Выложить, видимо, хотел в свой VK, а его схватили, вывезли к себе на базу и запытали до смерти. На передовой ноги моей больше теперь не будет, пока все это происходит, …. (игнорировал)-дремал я такие дела».
О том, что в Донецке пропал 64-летний американский доброволец Рассел Бентли, первой сообщила его жена Людмила. Последний пост, который успел 8 апреля опубликовать сам Бентли — о том, что он вернулся в социальную сеть X (бывший Twitter), в которой был заблокирован с 2015 года, где успел набрать почти 500 подписчиков.
После этого, чтобы посмотреть на последствия обстрела и узнать, не нужна ли его помощь, он выехал к автобазе в Петровском районе Донецка, в котором американец проживал вместе с женой. Больше живым Бентли никто не видел.
Людмила Бентли почти сразу сообщила о пропаже мужа, а спустя неделю раскрыла некоторые подробности случившегося: «Моего мужа взяли и продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады. Рассел был жёстко задержан 8 апреля 2024 года примерно между 16:20 и 17:00 в районе Автобазы в Петровском районе Донецка, — сообщила она. — Призываю всех сделать все возможное для спасения моего мужа, нашего „Техаса“: от обращений к аппарату главы ДНР, в Администрацию Президента РФ, к руководству Министерства Обороны и Генштаба до первых лиц в Следственный Комитет, ФСБ, в Генпрокуратуру и МВД».
Обращения к всевозможным силовикам, а также возбужденное по факту похищения американца уголовное дело, впрочем, не помогли. 19 апреля стало известно, что военнослужащие, захватившие Бентли, его убили. Как написала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, с «Спутником» которой гражданин США сотрудничал: «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке». Такой же аккуратный глагол «погиб» выбрал для своей публикации и сотрудник ВГТРК Александр Сладков, чем вызвал гнев многих z-пропагандистов. Тело погибшего его супруга Людмила не может получить до сих пор.
«В Донецке кто-то из силовиков убил американца Рассела Бентли с позывным Техас. По части бардака и анархии новые республики порой напоминают Чечню начала нулевых. Каждый раз Донецк проезжаю с облегчением, что не встрял ни во что», — написал «военкор» Роман Сапоньков, который иногда позволяет себе быть более откровенным, чем пропагандисты с федеральных телеканалов. А в одном из анонимных z-каналов даже появилась информация о том, что перед смертью американский волонтер мог подвергнуться сексуальному насилию со стороны российских военных.
В Донецке Бентли прожил последние 10 лет. В самопровозглашенную ДНР он приехал в 2014 году и сначала немного повоевал в составе батальона «Восток» Александра Ходаковского, а затем переквалифицировался в волонтера, занимающегося гуманитарной помощью, и блогера — прокремлевские СМИ любили делать сюжеты про гражданина США, который поверил в «русский мир» и перебрался жить в ДНР, чтобы «бороться с фашизмом», а сам Бентли вел свой канал на YouTube, пока его ему не заблокировали в 2022 году.
Ходаковский, занимающий сейчас должность замглавы управления Росгвардии по ДНР, после убийства Бентли сначала успел опубликовать в своем телеграм-канале гневный пост, в котором потребовал привлечь убийц американца к ответственности, но затем быстро удалил его, объяснив это впоследствии тем, что он еще недавно был доверенным лицом Владимира Путина перед мартовскими президентскими выборами: «Быть одновременно официальным лицом и человеком не всегда просто: каждый раз приходится оглядываться, не противоречат ли твои человеческие взгляды и реакции нормам поведения, принятым в официальной среде», — пояснил он свои маневры.
Некоторые z-авторы вспомнили и о том, что это не первая резонансная смерть в зоне боевых действий: «Почему-то всё патриотическое интернет сообщество возмутило убийство Рассела Бентли „Техаса“, которого убили в Донецке. Высказались все и возмутились. Но почему-то все в своё время промолчали, когда точно так же в ЛНР убили „Берега“. Хотя все знали, что „Берега“ убили „вагнера“ из комендатуры, — написали авторы канала Zаписки Vетерана (орфография и пунктуация сохранены). — Зона боевых действий — это всегда серая зона с особыми правовыми особенностями. Но те, кто дережирует всем этим должны заниматься минимизацией случаев подобных убийству „Берега“, „Техаса“ и „Мурза“. Это серьезные репутационные удары по нашей пропаганде. Людей вставших на защиту интересов России нужно беречь. Их не так много на самом деле».
Наемник, блогер и капитан российской армии Игорь Мангушев, известный под позывным «Берег», был убит в начале февраля 2023 года на блокпосту в городе Стаханов, а под позывным «Мурз» был известен военный блогер и волонтер Андрей Морозов, которого долго травили сотрудничающие с Владимиром Соловьевым пропагандисты, в результате чего он покончил с собой в феврале 2024 года.
«Никакого уважения к людям с властью»
Еще до поездки в Донбасс в судьбе Рассела Бентли было немало поворотов: служба в армии, участие в выборах в американский Сенат и даже тюремное заключение за торговлю наркотиками.
Бентли родился в 1960 году в городе Остин в Техасе. Его родители были обеспеченными людьми благодаря бизнесу по укладке асфальта, писало издание Texas Monthly. Свое детство американец провел в одном из элитных районов Хьюстона, рассказывал он сам в интервью изданию Rolling Stone. По его собственному выражению, в семье он был «белой вороной» — в первую очередь из-за чрезмерного увлечения крайне левыми идеями (не слишком популярными в Техасе).
«Я читал работы Хо Ши Мина и Че Гевары, — рассказывал он. — Я считал, что у вьетнамцев было право защищать свою страну от чужеземных захватчиков и что США были неправы в этом конфликте. Я верил, что Фидель [Кастро] и Че имели право на то, чтобы свергнуть зарубежных хозяев, которые превратили Кубу в казино и бордель».
В другом интервью Бентли рассказывал, что уже в подростковом возрасте у него не было «никакого уважения к людям с властью: от президента страны до заместителя директора в родной школе». Лето перед восьмым классом он провел, катаясь по штату автостопом и куря марихуану. Отец Бентли был сильно недоволен поведением сына и даже отправил его в специальный лагерь для «подростков с трудностями эмоционального развития».
Школу Бентли так и не закончил, бросив ее в старших классах. После этого он устроился к отцу на завод сварщиком. Зарплата была небольшой, поэтому Бентли переехал в Остин и зарабатывал обрезкой деревьев и продажей марихуаны (в те годы это было вне закона во всех штатах). Потом, когда Бентли исполнилось 20 лет, отец убедил его пойти в армию, подарив часы Rolex и пообещав оплатить колледж.
Бентли согласился: сдал школьные экзамены и отправился служить. Три года он провел в частях в штате Луизиана и в Германии в качестве военного инженера. В бою он не бывал, но тот опыт называл «хорошим приключением». «Армия — это как социализм, все более-менее равны», — объяснял он.
Пока Бентли служил, его родители из-за кризиса лишились большей части семейного богатства. Они переехали на остров Саус-Падре у побережья Техаса и открыли ресторан. После увольнения из армии в 1982-м туда переехал и Бентли, устроившись в семейный ресторан официантом. В свободное от работы время Бентли употреблял наркотики и играл на гитаре в составе малоизвестной рок-группы. Юноша, тогда стройный блондин с «детским лицом», снискал у местных репутацию казановы, писало издание Texas Monthly.
В 1990 году вместе со своей девушкой он переехал на север страны — в Миннеаполис. Там он недолго время подрабатывал лесорубом, но потом сменил род занятий — опять занялся продажей марихуаны и политическим активизмом. Это привело его в местную партию Grassroots, которая выступала за полную легализацию каннабиса. Среди друзей он получил прозвище «Бонго» — вероятно, от слова бонг (так называется устройство для курения марихуаны). Политикой Бентли увлекся настолько, что в том же 1990 году поучаствовал в Миннесоте в выборах в американский Сенат, набрав в итоге 1,65% голосов.
«Тогда я тоже коммунист»
В середине 1990-х Рассел съездил на Кубу — это путешествие его заметно радикализовало. Один из вечеров он провел с женщиной, служившей капитаном в кубинской армии. За ужином Бентли сказал ей, что всегда считал себя социалистом.
«Ну, а я коммунистка», — ответила она. Бентли спросил, в чем разница. «Коммунист — это человек, который реально готов бороться за социализм», — ответила она. Рассел задумался и сказал: «Тогда я тоже коммунист. Я хочу бороться за социализм».
Тем временем нелегальный бизнес по торговле наркотиками, которым занимался Бентли, развивался. В итоге он попал в поле зрения американского Управления по борьбе c наркотиками. В феврале 1996 года его арестовали в собственном доме. Суд приговорил его к 5 годам 3 месяцам тюрьмы по статьям о торговле наркотиками и отмывании денег. Свою вину Бентли признал.
В 1999 году, всего за несколько месяцев до освобождения, Бентли провалил тест на наркотики и в итоге сбежал из тюрьмы, в которой тогда находился. Следующие несколько лет он провел в бегах. Его друзья вспоминали, что в те годы он всегда носил с собой пистолет и выдавал себя за других людей. При этом даже статус беглеца не помешал ему продолжать заниматься активизмом в поддержку легализации марихуаны.
В интервью Rolling Stone Бентли рассказывал, что в 1999 году, уже бежав из тюрьмы, участвовал в масштабных протестах антиглобалистов против Всемирной торговой организации (ВТО) в Сиэтле. Позже этот момент он вспоминал как «последний раз, когда он гордился быть американцем».
Скрываться от правосудия Бентли удавалось восемь лет. В 2007 году его задержали после ссоры с другом и отправили досиживать срок в тюрьму с максимальным уровнем безопасности. Это только усилило его радикальные по отношению к американским властям взгляды.
В разговоре с Rolling Stone он рассказывал, что «последней каплей» для него стали действия западных стран, которые привели к падению и гибели ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Самого Каддафи, которого Международный уголовный суд обвинял в преступлениях против человечности, Бентли считает «одним из величайших людей в истории».
Но Ливия — не единственная претензия Бентли к собственным властям. Журналистам он рассказывал, что был недоволен действиями США в Ираке и Югославии, а еще признавался, что разделяет конспирологическую теорию, согласно которой теракты 11 сентября были как минимум частично организованы властями США (никаких реальных доказательств этому не существует).
После отсидки Бентли вернулся в Остин, в сферу обрезки деревьев. В интервью Texas Monthly он говорил, что в те годы чувствовал: его жизнь идет под откос. В 2013 году он начал понимать, что сбывается его худший кошмар: он превращался в мужчину средних лет «без талии и сбережений». «Я чувствовал, что должен найти что-то настоящее в своей жизни, — объяснял он потом журналистам. — Я должен был выразить себя через действия, а не просто слова».
В тот период он увлекся чтением изданий, комплиментарных к российским властям. Бентли активно следил за происходящим во время Революции достоинства в Украине в 2014 году (он убежден, что ее организовали американские власти и предприниматель Джордж Сорос) и с симпатией отнесся к действиям российского президента Владимира Путина, который аннексировал Крым.
В те месяцы он вступил сразу в несколько фейсбук-групп, которые следили за конфликтом (одна из них называлась «Фан-клуб Владимира Путина»), а также связался с журналистами RT и другими пророссийским активистами.
В июне 2014 года он увидел в интернете фотографию рыжеволосой женщины, которая погибла в результате обстрела Луганска. «Мне казалось, что она заглянула в мою душу, — говорил Бентли о том снимке. — Казалось, что эта женщина спрашивает меня: „Что ты собираешься со всем этим делать?».
Ответ, который Бентли дал сам себе, звучал так: «Я собираюсь убить тех, кто это сделал. И я это сделал», — говорил он в интервью в марте 2022-го.
Сразу после Бентли начал приготовления: ушел с работы, расстался с девушкой, инструктором по йоге, купил снаряжение и сообщил семье, что уезжает в Донбасс. Из дома с собой он взял лишь черно-белую фотографию матери, которая к тому моменту уже умерла, и афганский боевой нож, доставшийся ему от деда. Через несколько дней после Дня благодарения 2014 года отец отвез Бентли в Хьюстон. Оттуда через Франкфурт и Москву он улетел в Ростов-на-Дону.
Уже в начале декабря тогда 54-летний Бентли приехал в Донецк. На четвертый день пребывания в городе пророссийские силы, контролирующие город, устроили ему шестичасовой допрос, чтобы выяснить, не шпион ли он. После двухнедельной подготовки Бентли зачислили в подразделение «Суть времени» батальона «Восток», которым руководил Александр Ходаковский, один из самых известных донецких полевых командиров.
Перед отъездом из США Бентли сочинил песню о грядущей поездке, которую исполнил перед семьей. Вот ее текст: «Поеду в Новороссию, чтобы быть с теми, кто верит в достоинство и честь и знает, как жить свободными/Я буду с ними до самого конца, сожгу свои деньги и встречу новых друзей».
По состоянию на 26 апреля тело убитого американца так и не выдали его вдове.
*Власти России включили Илью Барабанова в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и намеревается его оспорить.