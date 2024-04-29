В воскресенье в Латвии были потушены два серьезных пожара

В 10:40 VUGD получила вызов на улицу Тербатас в Юрмале, где на площади в 75 квадратных метров горит жилой дом. До прибытия пожарных из дома эвакуировались восемь человек.

В 8:24 пожарные отправились в Лимбажскую волость Лимбажского края, где горели две хозпостройки - одна на площади 80 квадратных метров, вторая - 180 квадратных етров, а также дрова и вещи на площади в 40 квадратных метров, сложенные между этими постройками.

В пожаре сгорели прицеп легкового автомобиля и тракторный прицеп. В работах по тушению участие принимали пожарные-добровольцы из Туи.

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