"Шесть тысяч", - отвечает гинеколог-эндокринолог Астрида Тиране, когда ее спрашивают, сколько детей родилось с ее помощью. Около 200 каждый год. У многих уже есть дети. "Мои дети" самые умные, говорит доктор.

- Шесть тысяч - 200 каждый год, но я работаю 30 лет. Потом приходят и говорят: "Доктор, я ваш продукт, а этот у меня в животе". Недавно пришла пациентка: "Доктор, меня мама у вас "сделала". А у нее у самой было три выкидыша. Я сделала это и это - теперь у нее в животе два мальчика.