В США экс-сотрудника АНБ приговорили к 21 году тюрьмы за шпионаж на РФ

В районе 26 августа 2022 года Далке запросил 85 000 долларов за всю информацию, которой он владеет. Общаясь с работающим под прикрытием агентом ФБР, он пообещал, что поделится новыми данными, когда вернется в свой офис в Вашингтоне.

Передача секретной информации на вокзале в Денвере

Далке договорился о передаче имеющихся у него дополнительных секретных сведений предполагаемому российскому агенту на станции Union Station в центре Денвера. Используя ноутбук и инструкции, полученные им от работающего под прикрытием сотрудника ФБР, мужчина передал ему пять файлов, четыре из которых содержали совершенно секретные данные о национальной безопасности, указано в сообщении Минюста США.

Последний файл представлял собой письмо, начинавшееся написанными на русском языке и кириллицей словами: "Друзья мои!" В письме говорилось: "Я очень рад наконец предоставить вам эту информацию... Я с нетерпением жду нашей дружбы и взаимной выгоды. Пожалуйста, сообщите мне, если нужно найти какие-то желаемые документы, и я постараюсь это сделать, когда вернусь в свой главный офис".

ФБР арестовало Далке 28 сентября 2023 года, через несколько минут после того, как он передал эти файлы. "Этот приговор показывает, что те, кто пытаются предать нашу страну, будут привлечены к ответственности за свои преступления", - заявил генпрокурор Меррик Гарланд.

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