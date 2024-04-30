Видео В Лондоне мужчина с самурайским мечом убил 13-летнего мальчика и ранил еще четырех человек

Полиция указала, что 36-летний подозреваемый был задержан спустя 22 минуты после получения вызова. Во время задержания был применен электрошок.

Инцидент не считается терактом.

Около семи утра в полицию поступили сообщения о том, что в Хейноте автомобиль врезался в дом, после чего мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал на прохожих и полицейский патруль.

BREAKING: New footage shows a man wielding a sword, as five people are treated by paramedics following a stabbing attack in north east London.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/iAxuhKHIVK — Sky News (@SkyNews) April 30, 2024

"У него был большой самурайский меч. Огромный меч. Я все видел из окна спальни. А потом он ушел в проход между домами, в паре домов от меня, я выбежал, и там полицейские ударили его электрошокером", - рассказал в радиоэфире Би-би-си местный житель Крис Бейтс.

"Я только вышел из офиса, было семь утра, и слышу крики на другой стороне улицы. Я видел группу людей, пять или шесть человек, они пытались от него отбиться - у него был меч", - рассказал в радиоэфире Би-би-си другой очевидец, Манприт Сингх.

"На ту улицу проехали семь или восемь полицейских машин, а еще минут через десять я увидел, что этот парень бежит в сторону станции и сворачивает на улицу напротив станции. Он попытался заскочить в один дом, но не смог, и тут они его ударили электрошокером", - отметил он.

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