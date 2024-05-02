"Он супергерой!": Самые большие фаны "Евровидения" оценили номер Дона

Трио Wiwibloggs — Уильям, Синан и Сюзанна — прокомментировало опубликованное в TikTok видео, демонстрирующее первую репетицию Дона.

Они приветствуют улучшения на сцене, но в шутку сравнивают ее с беговым колесом хомяка.

Уильям говорит, что круг символизирует портал. "Он находится в этом круговороте жизни, в ловушке этой игры", — сказал блоггер.

"Позади Дона эти красивые солнечные лучи, фиолетовое небо, в какие-то моменты его "засасывает" в большую черную дыру… Вот так!", - заключает он.

Уильям хвалит наряд музыканта и говорит, что выступление напоминает супергеройский фильм Marvel: "Он герой!".

"Цвет очень красивый! Похоже на броню! [...] Он защищает свое сердце и жизнь и находится в поиске себя. Мне это нравится больше, чем видео!"

Блогеры также хвалят голос Дона и надеются, что камеры поймают его эмоции.

Напомним, что Донс проведет вторую, финальную репетицию 2 мая.

Донс выступит во втором полуфинале конкурса песни "Евровидение" 9 мая под номером девять. В нем также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Первый полуфинал "Евровидения" состоится 7 мая, а финал – 11 мая.

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