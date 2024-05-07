"Он настраивает людей против Латвии". Активистка Анжелика Литвиновича об Элксниньше и Даугавпилсе

Анжелика соглашается с тем, что отставка Андрея Элксниньша глобально и сразу ничего не поменяет в головах даугавпилчан. Тем не менее, по словам активистки, мэр Даугавпилса уже годами пропагандирует антигосударственные нарративы.

"Он пытается внушить даугавпилчанам, что в Риге они никому не нужны, никому не интересны и что он один такой святой, которому действительно важно, как себя чувствуют люди в Даугавпилсе. Он таким образом настраивает людей против Латвии и против центрального государства. Получается, что пропадает вера в демократию как таковую".