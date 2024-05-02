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Видео В Лондоне мужчина с мечом убил ребенка и ранил несколько человек

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В Лондоне мужчина с мечом убил ребенка и ранил несколько человек
В Лондоне мужчина с мечом убил ребенка и ранил несколько человек Фото: TrueCrimeUpdat/"X"

Когда 30 апреля начался утренний час пик, тихие жилые улицы северо-восточного пригорода Лондона охватили паника и крики. За неполные полчаса некий мужчина напал на школьника Даниэля Анджорина и еще четырех человек, сообщает BBC.

14-летний Дэниел был убит по дороге в школу, когда на него напал 36-летний мужчина с мечом типа катаны.

Вечером в среду полиция назвала подозреваемым Маркуса Аурелио Ардуини Монзо. 2 мая он предстал перед судом Вестминстера по обвинению также в двух покушениях на убийство, двух случаях нанесения тяжких телесных повреждений, краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и хранении острого предмета.

Семья погибшего мальчика описала его как "чудесного ребенка", любимого и трудолюбивого. "Ни одна семья не должна пережить то, что мы переживаем сегодня", - сказали они Sky News.

Друзья и учителя описывают подростка как "удивительного молодого человека" и "по-настоящему любопытного", добавляя: "Его позитивный и мягкий характер оставили на нас неизгладимое впечатление".

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