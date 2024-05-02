Видео В Лондоне мужчина с мечом убил ребенка и ранил несколько человек

14-летний Дэниел был убит по дороге в школу, когда на него напал 36-летний мужчина с мечом типа катаны.

Вечером в среду полиция назвала подозреваемым Маркуса Аурелио Ардуини Монзо. 2 мая он предстал перед судом Вестминстера по обвинению также в двух покушениях на убийство, двух случаях нанесения тяжких телесных повреждений, краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и хранении острого предмета.

Семья погибшего мальчика описала его как "чудесного ребенка", любимого и трудолюбивого. "Ни одна семья не должна пережить то, что мы переживаем сегодня", - сказали они Sky News.

The moment a suspect was tasered and arrested after a 14-year-old boy was killed in a sword attack in Hainault has been captured by a doorbell camera.



Read more here ⬇️https://t.co/yUfOqJWsLo pic.twitter.com/xqaFmeCwA7 — The Telegraph (@Telegraph) April 30, 2024

Друзья и учителя описывают подростка как "удивительного молодого человека" и "по-настоящему любопытного", добавляя: "Его позитивный и мягкий характер оставили на нас неизгладимое впечатление".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!