Видео В сувенирном магазине MūsMāja в Риге произошел пожар

Вечером в четверг, 2 мая, в магазине MūsMāja на улице Тербатас в Риге произошел пожар, сообщил TVNET очевидец.
Видео: Пожар в магазине MūsMāja
На месте уже работают расчеты Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
В 21:53 в службу поступил вызов на улицу Тербатас, где горит подвал пятиэтажного жилого дома и заметно задымление, сообщила представитель VUGD Илзе Даме. Пожар не представляет высокой опасности и не охватывает большую территорию.
Как указано на сайте Mūsmāja, в магазине представлены аутентичные вещи, сделанные в Латвии, а также современные произведения ручной работы.
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