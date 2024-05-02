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Видео В сувенирном магазине MūsMāja в Риге произошел пожар

rus.tvnet.lv
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В сувенирном магазине MūsMāja в Риге произошел пожар
В сувенирном магазине MūsMāja в Риге произошел пожар Фото: Ekrānuzņēmums

Вечером в четверг, 2 мая, в магазине MūsMāja на улице Тербатас в Риге произошел пожар, сообщил TVNET очевидец.

Видео: Пожар в магазине MūsMāja

На месте уже работают расчеты Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

В 21:53 в службу поступил вызов на улицу Тербатас, где горит подвал пятиэтажного жилого дома и заметно задымление, сообщила представитель VUGD Илзе Даме. Пожар не представляет высокой опасности и не охватывает большую территорию.

Как указано на сайте Mūsmāja, в магазине представлены аутентичные вещи, сделанные в Латвии, а также современные произведения ручной работы.

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