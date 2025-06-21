Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп неоднократно заявлял, что сыграл ключевую роль в минимизации конфликта, хотя индийские официальные лица это оспаривают.

"Правительство Пакистана решило официально рекомендовать президента Дональда Трампа к Нобелевской премии мира 2026 года, признав его решающее дипломатическое вмешательство и решающее руководство во время недавнего индийско-пакистанского кризиса", - говорится в заявлении пакистанского правительства на платформе Х.

Заявление пакистанского правительства прозвучало через несколько часов после того, как Трампу в пятницу был задан вопрос о Нобелевской премии, и он сказал, что она должна быть присуждена по разным причинам, в том числе о его работе по вопросу Индии и Пакистана и о подписании в следующий понедельник организованного им договора для прекращения боевых действий между Демократической Республикой Конго и Руандой.

"Я должен был получить ее четыре-пять раз, - сказал Трамп. - Они не назначат мне Нобелевскую премию мира, потому что она присуждается только либералам".

Трамп выразил сожаление, что он не получит Нобелевскую премию мира за "приостановку" войны Индии и Пакистана или за его усилия по урегулированию конфликтов между Россией и Украиной и Израилем и Ираном.

Индия последовательно заявляла, что договоренность о прекращении боевых действий с Пакистаном была достигнута после прямых переговоров гендиректоров военных операций обеих армий.