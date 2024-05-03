СМИ: следователи раскрыли, как и чем был взорван Крымский мост

По данным следователей, 22 паллеты с этой пленкой весом 22,7 тонны отправили из Одессы в Болгарию в августе 2022 года. Оттуда через Грузию груз доставили в Ереван. Там его растаможили, заменив часть сопроводительных документов. После этого паллеты вернули в Грузию.

4 октября груз был провезен через грузино-российскую границу на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс, спустя два дня он был доставлен на оптовый склад в Армавире (Краснодарский край).

Там паллеты погрузили в автомобиль International ProStar с прицепом, которым управлял россиянин Махир Юсубов. Водитель, возможно, не знал о планах, и он должен был доставить груз из Ульяновска в Симферополь.

В материалах дела отмечается, что такое сложное перемещение было необходимо для того, чтобы снизить повышенное внимание сил безопасности к грузу. По информации российских экспертов, для детонации смеси взрывчатых веществ использовалась изготовленная за рубежом смесь взрывчатых веществ, в основе которой лежит RDX.