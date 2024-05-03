Следователи полагают, что Крымский мост был взорван осенью 2022 года Службой безопасности Украины. Крымский мост был взорван самодельным взрывным устройством, в основу которого легло твердое ракетное топливо, спрятанное в рулонах полиэтиленовой пленки, сообщили российское издание "Коммерсант" и украинский портал УНИАН со ссылкой на материалы расследования.
По данным следователей, 22 паллеты с этой пленкой весом 22,7 тонны отправили из Одессы в Болгарию в августе 2022 года. Оттуда через Грузию груз доставили в Ереван. Там его растаможили, заменив часть сопроводительных документов. После этого паллеты вернули в Грузию.
4 октября груз был провезен через грузино-российскую границу на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс, спустя два дня он был доставлен на оптовый склад в Армавире (Краснодарский край).
Там паллеты погрузили в автомобиль International ProStar с прицепом, которым управлял россиянин Махир Юсубов. Водитель, возможно, не знал о планах, и он должен был доставить груз из Ульяновска в Симферополь.
В материалах дела отмечается, что такое сложное перемещение было необходимо для того, чтобы снизить повышенное внимание сил безопасности к грузу. По информации российских экспертов, для детонации смеси взрывчатых веществ использовалась изготовленная за рубежом смесь взрывчатых веществ, в основе которой лежит RDX.
Детонатор, который также был спрятан под пленкой, привел в действие сигнал навигатора GPS "в момент пересечения заранее определенной точки маршрута" на 156-м километре автодороги Новороссийск - Керчь.
В результате взрыва обрушились два пролета моста, соединяющие 235-ую и 236-ую опоры мостов, и были повреждены 17 вагонов-цистерн грузового поезда. Следственный комитет РФ считает, что этот взрыв был организован Службой безопасности Украины.
Британская газета The Guardian написала в апреле 2024 года, что Украина до конца года разрушит Крымский мост. В своем прогнозе СМИ сослалось на высокопоставленных чиновников Главного разведывательного управления Минобороны.
Таким образом, утверждалось, что украинская разведка намерена осуществить третью "последнюю" атаку на Крымский мост и что его уничтожение "неизбежно". "Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - сказал источник из Главного разведывательного управления.
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