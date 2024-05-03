Видео "Никто так и не позвонил" - на складе Latvijas Pasts пропала посылка клиента

На сайте Latvijas Pasts уже месяц указывается, что посылка ждет следующего рейса. Янис связался с работниками почты. "Они сказали, что проверят информацию и перезвонят, прошло несколько дней, но никто так и не позвонил", - рассказал мужчина.

Он решил повторно связаться с сотрудниками почты, которые отметили, что посылка пропала.

Latvijas pasts отмечает, что работники ошиблись и компенсация за утерянную посылку составит чуть больше 28 евро, что реальный ущерб все же не покроет.

"Деятельность Latvijas Pasts регулируется Законом о почте, мировой почтовой конвенцией, согласно которой также устанавливаются размеры вознаграждения на международные отправления. Независимо от содержания, веса - это одна конкретная сумма. Для каждой отгрузки регистрируется продвижение. У нас не хватает промежуточного шага, чтобы можно было точно определить, где находится заказное письмо", - отметил представитель компании Матисс Руткс.

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