Православные Латвии отмечают Пасху

"Примите мое сердечное поздравление с мироспасительным праздником Воскресения Христова и радостное пасхальное приветствие", - говорится в послании митрополита.

"Со дня Воскресения Христова нет на земле слов удивительнее, прекраснее, торжественнее и радостнее для христианской души как святое Пасхальное приветствие: Христос Воскресе!", - отмечает митрополит Александр.

Он пожелал верующим, чтобы никакие жизненные скорби и соблазны мира не поколебали их веры и не заставили отступить от заповедей Христовых.

"К любви призывает нас Христос, но дух мира сего, дух гордыни и себялюбия, дух разделения порою овладевает людьми. Отвергнув все погибельное, последуем за Христом, возлюбившим нас! Особенно в эти спасительные дни проявим любовь к нуждающимся людям, бедным и одиноким, вдовицам и сиротам, делясь Пасхальной радостью", - говорится в послании.

"Пусть Воскресший Господь укрепит нас своей силой, просветит наш ум, согреет наши охладевшие сердца и разгонит в наших душах мрачные тучи суеты, уныния и безнадежности. В это сложное время не позволим духу отчаяния и уныния окончательно завладеть нашими сердцами. Обратимся ко Христу с твердой верой и горячей молитвой. Возлюбленные братия и сестры, пусть вечное пасхальное приветствие согревает ваши сердца и входит в ваш дом, наполняя вас верой, надеждой и любовью", - подчеркивает митрополит.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!