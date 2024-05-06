Вырезал сердце оленя: друг Берлускони рассказывает об охоте итальянца с Путиным

В 2013 году Путин действительно напугал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони во время совместной охоты, утверждает бывший сенатор от партии Берлускони "Вперед, Италия!" Фабрицио Чикито, сообщает издание Corriere della Sera. Чикито подчеркнул, что ему это при жизни говорил сам Берлускони. Сам политик, рассказывая Чикито об охотничьей поездке, сказал, что до этого он никогда не держал в руках оружие, но Путин настаивал и подарил ему винтовку.
"Когда мы шли по снегу, он увидел двух оленей и показал мне, чтобы я выбрал одного: "Это твой. Застрели". Я дал ему понять, что даже если бы мне пришлось умереть, я бы не стал стрелять. Тогда он застрелил обоих", - вспомнил Чикито слова Берлускони.
После этого Путин с удовлетворением посмотрел на бывшего премьер-министра Италии и сказал: "Сегодня я представлю вам необычную трапезу". После этого он взял нож и направился к убитому оленю. "Он разделал животное и вырезал ему сердце. Потом взял поднос, протянул его мне и положил на него окровавленный кусок мяса со словами: "Это будет особая трапеза".
Потом он протянул мне поднос и положил на него окровавленный кусок мяса. Я пошел за дерево и меня вырвало", - слова уже умершего Берлускони пересказал его однопартиец.
Чикито добавил, что Берлускони закончил свою историю словами:
"Может, это охотничья привычка?"
Silvio Berlusconi und Wladimir Putin verband eine lange Männerfreundschaft. Nun berichtet ein Parteikollege des verstorbenen italienischen Ministerpräsidenten von einer wenig appetitlichen Begegnung der beiden. https://t.co/aAIx5vjzXb— DER SPIEGEL (@derspiegel) May 5, 2024
Сильвио Берлускони долго и очень тесно дружил с Путиным и был решительно настроен против Украины. В 2022 году он всеми возможными способами пытался оправдать полномасштабное вторжение России в Украину.
Берлускони умер 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет.
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