Вырезал сердце оленя: друг Берлускони рассказывает об охоте итальянца с Путиным

"Когда мы шли по снегу, он увидел двух оленей и показал мне, чтобы я выбрал одного: "Это твой. Застрели". Я дал ему понять, что даже если бы мне пришлось умереть, я бы не стал стрелять. Тогда он застрелил обоих", - вспомнил Чикито слова Берлускони.

После этого Путин с удовлетворением посмотрел на бывшего премьер-министра Италии и сказал: "Сегодня я представлю вам необычную трапезу". После этого он взял нож и направился к убитому оленю. "Он разделал животное и вырезал ему сердце. Потом взял поднос, протянул его мне и положил на него окровавленный кусок мяса со словами: "Это будет особая трапеза".

Потом он протянул мне поднос и положил на него окровавленный кусок мяса. Я пошел за дерево и меня вырвало", - слова уже умершего Берлускони пересказал его однопартиец.

Чикито добавил, что Берлускони закончил свою историю словами:

"Может, это охотничья привычка?"

Silvio Berlusconi und Wladimir Putin verband eine lange Männerfreundschaft. Nun berichtet ein Parteikollege des verstorbenen italienischen Ministerpräsidenten von einer wenig appetitlichen Begegnung der beiden. https://t.co/aAIx5vjzXb — DER SPIEGEL (@derspiegel) May 5, 2024

Сильвио Берлускони долго и очень тесно дружил с Путиным и был решительно настроен против Украины. В 2022 году он всеми возможными способами пытался оправдать полномасштабное вторжение России в Украину.

Берлускони умер 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет.

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