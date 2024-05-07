Путин распорядился провести учения с тактическим ядерным оружием. Что это значит?

«Это пример той же безответственной риторики, какую мы уже слышали из России в прошлом», — заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Учитывая текущую ситуацию с безопасностью, это совершенно неуместно», — добавил генерал.

В тоже время Райдер уточнил, что «никаких изменений в позиции [российских] стратегических сил» американская разведка не фиксировала.

«Очевидно, мы будем продолжать наблюдение», — резюмировал пресс-секретарь Пенгатона.

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов: «Тактическое ядерное оружие опасно тем, что у политиков и военных может быть превратное ощущение „ограниченного“ эффекта»:

Сам по себе факт проведения учений с ядерным оружием не может быть тревожным фактом — Россия регулярно проводит разного рода маневры стратегических ядерных сил, отрабатывая различные этапы применения оружия — от развертывания до учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет. А стратегическое ядерное оружие намного мощнее и страшнее.

Условия и обстоятельства, а также последствия применения стратегического ядерного оружия всем понятны, и поэтому такие действия вряд ли могут кого-то напугать.

Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, опасно тем, что у политиков и военных может быть превратное ощущение «ограниченного» эффекта от его применения.

Тактическая ядерная бомба или ракета не может уничтожить страну и даже, скорее всего, не сотрет с лица земли современный большой город. И ощущение такой «ограниченной мощности» может снизить порог применения ТЯО.