Издание: Россия больше не поставляет оружие по Крымскому мосту

Исследовательская организация Molfar провела анализ при помощи спутниковых снимков. Его результаты свидетельствуют, что за три месяца в этом году мост пересек только один военный грузовой поезд с 55 вагонами с топливом.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 25 марта 2024 года указал, что Россия перестала использовать мост после того, как он был поврежден в ходе нескольких атак, организованных ВСУ.

До атак мост ежедневно пересекали от 42 до 46 поездов, перевозивших оружие и боеприпасы. Теперь это число снизилось до 4-5, причем большая часть грузов предусмотрена для розничной торговли.

Мост был серьезно поврежден в октябре 2022 года и июле 2023 года.

При помощи моста, соединяющего территорию России с оккупированным Крымским полуостровом в Украине, уже давно оснащаются размещенные в Крыму российские войска.

Строительство 19-километрового моста началось в 2014 году после незаконной аннексии и оккупации Крыма и было закончено в 2018 году.

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