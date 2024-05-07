Издание: Россия больше не поставляет оружие по Крымскому мосту

Россия перестала использовать Крымский мост для транспортировки военной техники на фронт, вместо этого она использует сухопутные пути на оккупированных территориях на востоке Украины, сообщает украинское издание The Kyiv Independent.
Исследовательская организация Molfar провела анализ при помощи спутниковых снимков. Его результаты свидетельствуют, что за три месяца в этом году мост пересек только один военный грузовой поезд с 55 вагонами с топливом.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 25 марта 2024 года указал, что Россия перестала использовать мост после того, как он был поврежден в ходе нескольких атак, организованных ВСУ.
До атак мост ежедневно пересекали от 42 до 46 поездов, перевозивших оружие и боеприпасы. Теперь это число снизилось до 4-5, причем большая часть грузов предусмотрена для розничной торговли.
Мост был серьезно поврежден в октябре 2022 года и июле 2023 года.
При помощи моста, соединяющего территорию России с оккупированным Крымским полуостровом в Украине, уже давно оснащаются размещенные в Крыму российские войска.
Строительство 19-километрового моста началось в 2014 году после незаконной аннексии и оккупации Крыма и было закончено в 2018 году.
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